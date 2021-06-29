В Турции, недалеко от одного из древнейших храмовых комплексов в мире Гебекли-Тепе (провинция Шанлыурфа) археологи обнаружили еще 11 крупных холмов, созданных людьми, сообщает Daily Sabah.

По информации издания, насыпи буквально окружают сооружения, построенные примерно 12 тысяч лет назад, на расстоянии в 100 километров.

Министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой в разговоре с журналистами отметил, что ученые назвали этот район «12 холмов», а также «пирамидами юго-востока Турции».

«Этот регион обладает уникальной культурой», — прокомментировал Эрсой, добавив, что крупное исследование на холмах вот-вот будет завершено, а подробный отчет обнародуют в сентябре.