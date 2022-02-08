Лунная миссия — одна из важных задач Национальной космической программы Турции. Об этом агентству «Анадолу» заявил глава Космического агентства Турции (TUA) Сердар Хусейн Йылдырым в ходе посещения фотовыставки «Звездная пыль» в Центре аэрокосмической подготовки Гёкмен (GUHEM) в Бурсе.

По его словам, реализация лунной миссии выведет Турцию на совершенно иной технологический уровень. «Достичь Луны не столь простая задача, как может показаться на первый взгляд. Мы работаем над этим. Наше агентство поручило строительство космического аппарата для миссии на Луну Институту космических исследований при TUBITAK (Совет по научно-техническим исследованиям Турции). Аппарат планируется запустить к спутнику Земли в ближайшие два года. За основу взят гибридный отечественный двигатель Delta V. Продолжается работа над его интеграцией и адаптацией к условиям космоса», — сказал Йылдырым.

По его словам, в планах Турции не только изучение Луны, но по возможности посадка с цель водружения флага. «Конечно, это непростая задача, но мы думаем примерно так: наш аппарат совершит жесткую или мягкую посадку на Луну. В момент посадки от аппарата может отделиться устройство, которое затем раскроется на поверхности в виде флага. Пока это лишь наработки. Главное, чтобы турецкий флаг находился на Луне. Если нам удастся сделать это на видимой стороне Луны, то жители Турции смогут наблюдать свой флаг в телескоп», — сказал глава агентства.

Йылдырым подчеркнул, что развитая космическая программа — насущная необходимость для каждой крупной державы.