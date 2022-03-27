Член украинской делегации и председатель фракции «СН» Давид Арахамия сообщил, что Украина и Россия договорились провести в Турции трехдневный раунд переговоров. Он состоится в течение 28-30 марта, сообщает УНИАН.

На своей странице в Facebook Арахамия рассказал, что соответствующее решение приняли 27 марта. Все детали сообщат позже.

«На очередном раунде переговоров по видео приняли решение провести следующий живой раунд двумя делегациями в Турции 28 – 30 марта», – написал Арахамия.

Глава переговорной группы от РФ Владимир Мединский подтвердил, что новый раунд состоится 29-30 марта.