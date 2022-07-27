50 граждан России по различным причинам скончались в Турции на отдыхе в первом полугодии 2022 года. Об этом сообщает«Интерфакс» со ссылкой на слова посла России в Турции Алексея Ерхова на телеканале «Россия-24».

«За первые полгода у нас, к сожалению, 50 летальных исходов среди россиян. Эта цифра в пределах статистики. Основные причины – хронические заболевания, прежде всего, сердечно-сосудистые, утопления, ДТП. В последний месяц появилась, казалось забытая тенденция, наличие среди наших туристов заболеваний COVID-19. Сейчас таковых наблюдается 20 человек, в южных провинциях», — цитирует его агентство.

По словам Ерхова, за последние два месяца сотрудники Генконсульства зафиксировали 10 серьезных ДТП, в которых пострадали около 50 российских граждан.