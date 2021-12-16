Подробности плана покушения на Реджепа Тайипа Эрдогана со стороны членов Рабочей партии Курдистана (РПК), считающейся в Турции террористической организацией, сообщила 15 декабря турецкая газета Daily Sabah.

Согласно информации издания, члены РПК, которые планировали совершить покушение на Эрдогана в начале декабря 2021 года, признались, что получили взрывчатку от своих коллег в Сирии.

Газета пишет, что некий Шейхмус А. сообщил об участнике движения сирийских курдов Фирате Ильхане (с кодовым именем Рони), который позвонил ему из Сирии, чтобы передать взрывчатку. После этого ночью член ячейки РПК в Турции заложил бомбу под машину офицера полиции, который обеспечивал безопасность Эрдогана на общественном мероприятии.

Также Шейхмус А. признался, что после того, как бомба была обнаружена силами безопасности, он и его соратниками выбросили детонатор в ручей. По его словам, они хотели убить турецкого лидера, чтобы отомстить «за поражение в окопах». (rossaprimavera.ru)