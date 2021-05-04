В Турции протестировали отечественную систему управления огнем

Система управления огнем VOLKAN-M разработки турецкой компании ASELSAN испытана на танках M60TM, сообщает Агентства Анадолу.

Глава Управления оборонной промышленности при Администрации президента Исмаил Демир написал в Twitter, что в Турции продолжаются успешные работы по модернизации танкового парка.

Демир отметил, что танки M60TM, находящиеся на балансе ВС Турции, в рамках модернизации получают отечественные аналоги комплектующих частей, что снижает зависимость страны от импорта оборонной продукции и повышает срок эксплуатации бронетехники.

«Система управления огнем VOLKAN-M тестируется на танках в момент движения. Танки на ходу успешно поразили неподвижные цели», — сообщил глава управления.

| 2021-05-04T00:24:46+04:00 4 мая 2021, 04:48|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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