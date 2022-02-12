По призыву лидера Народно Республиканской Партии Турции Кемаля Кылычдароглу в субботу впервые встретились лидеры 6 оппозиционных партий страны — Мерал Акшенер, Темел Карамоллаоглу, Гюльтекин Уйсал, Али Бабаджан и Ахмет Давутоглу.

После исторической встречи, продолжавшейся 5 часов 15 минут, лидеры партий выступили с совместным заявлением.

Сегодня исторический день для Турции. Мы, представители различных политических партий, собрались вместе, чтобы обсудить будущее Турции, будущее увидеть которое давно надеется вся страна.

Как партии, пришедшие к консенсусу о возврате страны к парламентской системе, мы полны решимости построить сильную, либеральную, демократическую и справедливую систему, в которой будет установлено разделение властей с эффективной законодательной, прозрачной и подотчетной исполнительной, беспристрастной и независимой судебная властями…

Текст соглашения, выработанного по итогам саммита будет оглашен 28 февраля.