У побережья района Урла западной провинции Измир произошло землетрясение магнитудой 5,1.

Cогласно информации Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD), подземные толчки были зафиксированы в 07:00, эпицентр располагался в Эгейском море, в 56,18 км от района Урла.

Очаг подземных толчков залегал на глубине 3,97 км от поверхности моря.

Спустя 9 минут — в 07:09 — у берегов Измира, на глубине 7,16 км от поверхности моря было зафиксировано еще одно землетрясение магнитудой 4,3.