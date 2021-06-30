В рамках международных военных учений Anadolu Kartalı-2021 («Анатолийский орел-2021») состоялся день открытых дверей.

Учения с участием ВВС и ВМС НАТО, Азербайджана, Катара, Пакистана, Турции проходят с 21 июня по 2 июля.

День открытых дверей прошел в Командовании третьей главной реактивной базы в Конье и начался с брифинга в учебном центре, после чего участники маневров выполнили полеты.

Если в предыдущие годы Азербайджан принимал участие в учениях в статусе «наблюдателя», то в нынешнем году впервые выступает как активный участник маневров.

В учениях задействованы самолет НАТО E-3A, по два азербайджанских Су-25 и МиГ-29, четыре катарских самолета Rafale, пять пакистанских JF-17, по два фрегата и боевых катера ВМС Турции, а также 39 истребителей ВС Турции F-16, два KC-135R, по одному E-7T и ANKA S.

В ходе учений впервые была проведена сертификационная оценка возможностей Сил быстрого реагирования НАТО (NRF).

Благодаря своему оснащению учебный центр Anadolu Kartalı является одним из трех центров тактической подготовки с аналогичными возможностями в мире и единственным — в Европе.

На сегодняшний день в учебном центре в целом проводилось 43 учебных этапа, 24 из которых являются международными, а 19 — национальными. Кроме того, с момента создания учебного центра было выполнено около 24 тысяч боевых вылетов. (Anadolu)