В Турции поезда и самолёты возобновят работу через приложения Минздрава

В Турции поезда и самолёты вновь начнут функционировать к концу первой недели июня, после многомесячной паузы, призванной замедлить распространение COVID-19.

Ожидается, что внутренние рейсы возобновят работу 4 июня, а поезда начнут ходить с 28 мая.

Билеты на скоростные поезда поступили в продажу уже с 25 мая. Их можно приобрести через Интернет и на станциях. Скоростные поезда будут курсировать между Анкарой и Стамбулом, Анкарой и Эскишехиром, Анкарой и Коньей, а также Коньей и Стамбулом.

Вместе с тем в день будет совершаться в общей сложности 16 рейсов.

При этом оба вида транспорта будут работать на 50%.

Однако любой, кто желает путешествовать на поезде или самолёте, должен предоставить уникальный код, который он получит в мобильном приложении Министерства здравоохранения Турции.

Ведомство запустило мобильное приложение, показывающее пользователям плотность заражения и соблюдение профилактических мер по месту их нахождения. Приложение не является обязательным к установке, но количество его пользователей растёт с момента запуска.

Кроме того, жителей провинций, находящихся в карантине, должны предоставлять разрешения на поездки, которые можно получить на портале онлайн-услуг правительства Турции e-Devlet.

Надо сказать, что Министерство здравоохранения также оставляет за собой право отказать гражданам в разрешении на поездку.