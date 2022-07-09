Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что в ближайшие дни в Турции ожидают подвижек в урегулировании вопроса вывоза украинского зерна. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Акара, в вопросе вывоза зерна из черноморских портов остались технические моменты, требующие обсуждения с Россией, Украиной и ООН.

«Миллионы тонн зерна ждут в украинских портах. Мы встречаемся с представителями и России, и Украины, и ООН. Благодаря четырехсторонним встречам мы способствуем транспортировке миллионов тонн зерна и других продуктов по правильно запланированным адресам», — заявил Акар.

По словам министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, в случае достижения договоренности между Москвой и Киевом будет создана «зона безопасности» за пределами украинских вод, а Турция продолжит выполнять роль «посредника» в переговорах по «зерновому вопросу».