В Турции отметили 106-летие победы при Чанаккале

На площади Джумхурийет (Республика) в турецком городе Чанаккале состоялась первая церемония по случаю Дня памяти павших героев и 106-летия победы в битве при Чанаккале, сообщает Анадолу.

Губернатор Чанаккале Илхами Акташ, командующий проливом и гарнизоном контр-адмирал Мехмет Джем Окьяй и глава муниципалитета Чанаккале Уллгюр Гекхан возложили венок к памятнику Ататюрку.

С фрегата TCG Burgazada было произведено 17 артиллерийских выстрелов.

Память павших героев почтили минутой молчания. Прозвучал гимн Турции.

Церемония завершилась водружением турецкого флага, на который губернатор Акташ и сопровождающая его делегация закрепили золотую медаль с надписью «Чанаккале не пройден!». Медаль была присвоена городу Великим Национальным Собранием Турции в 1994 году в соответствии с законом №3972 в память о 253 тысячах павших героев.

В церемонии приняли участие депутат от партии Справедливости и Развития Джулиде Искендероглу, ректор Университета Чанаккале 18 марта (ÇOMÜ) Седат Мурат, военный атташе правительства Австралии полковник Ричард Кэмпбелл, консул Австралии в Чанаккале Лукас Робсон, а также военные и гражданские официальные лица.

В ходе Первой мировой войны весь мир стал свидетелем героического противостояния турецких войск в битве за Чанаккале, где Мустафа Кемаль Ататюрк заставил войска союзников признать Дарданеллы неприступными.

Сражения на полуострове Гелиболу при Чанаккале происходили как на суше, так и на море.

Морские сражения продолжались с 19 февраля по 18 марта 1915 года.

Сухопутное противостояние длилось с 25 апреля 1915 года по 9 января 1916 года.

Это сражение считается одним из самых кровопролитных в истории Турции.