В Турции от COVID-19 вылечились около 183 тыс человек

До настоящего времени в Турции выздоровели и были выписаны из больниц в общей сложности 182 995 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщил в понедельник министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа в Твиттер.

По словам главы ведомства, за последние сутки в Турции подтверждено еще 16 летальных исходов от коронавируса нового типа (COVID-19), а общее число жертв заболевания достигло 5241.

Министр добавил, что суммарное количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией составило 206 844, поскольку еще у 1086 человек тесты на вирус дали положительный результат.

По данным главы Минздрава, за прошедшие сутки было сделано 52 193 тестов на наличие COVID-19, а всего с начала вспышки заболевания проведено свыше 3,68 млн анализов. (haberler.com)