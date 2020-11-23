В Турции начнется производство турбореактивных двигателей для крылатых ракет

В Турции будет налажено серийное производство отечественных турбореактивных двигателей для крылатых ракет, передает Анадолу.

Замглавы и руководитель технического департамента группы компаний Kale Осман Акйай сообщил, что истыпания новых двигателей завершатся не позже середины декабря текущего года.

«Вскоре после госприема, начнется серийное производство», — отметил Акйай, который вместе с министром промышленности и технологий Турции Мустафой Варанком наблюдал за тестами двигателя на оборонном предприятии в районе Тузла.

По его словам, новые двигатели разработаны в рамках проекта создания крылатой ракеты большой дальности SOM (Stand off Missile) для нужд ВВС Турции.

Он напомнил, что группа компаний Kale имеет достаточный опыт в оборонной сфере, и еще в 1987 году участвовала в проектах производства ракет Stinger.

«В течение 7-9 месяцев мы проведем испытания с запуском крылатых ракет отечественного производства. Думаю, что в течение 2021 года отечественные турбореактивные двигатели займут место в инвентаре турецкой армии», — сказал замглавы группы компаний Kale.