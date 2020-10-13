В Турции число выздоровевших от коронавируса приближается к 297 тысячам

За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 62 человека, общее число жертв заболевания достигло 8 957.

Об этом, как передает Анадолу, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 338 779, за прошедшие 24 часа 1 632 теста на наличие вируса дали положительный результат.

Министр отметил, что за прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 1 314 человек, общее число выздоровевших достигло 296 972.