В Турции число выздоровевших от коронавируса превысило 273 тысячи

За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 73 человека, общее число жертв заболевания достигло 7 858.

Об этом, как передают турецкие СМИ, сообщил на своей странице в Twitter министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 311 455, за прошедшие 24 часа 1 665 тестов на наличие вируса дали положительный результат.

Министр отметил, что за прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 1 318 человек, общее число выздоровевших достигло 273 282.

| 2020-09-25T22:09:24+04:00 25 сентября 2020, 23:59|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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