В Турции число выздоровевших от коронавируса превысило 269 тысяч

За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 65 человек, общее число жертв заболевания достигло 7 639.

Об этом, как передает Анадолу, сообщил на своей странице в Twitter министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 306 302, за прошедшие 24 часа 1692 теста на наличие вируса дали положительный результат.

Министр отметил, что за прошедшие сутки от коронавируса выздоровел 1 261 человек, общее число выздоровевших достигло 269 696.