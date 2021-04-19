В Турции будут производить российскую вакцину «Спутник V»

Турция дала разрешение на производство российской вакцины от COVID-19 «Спутник V», сообщает газета Yeni Safak cо ссылкой на члена научного совета республики по коронавирусу Афшина Эмре Кайыпмаза.
«В Турции проводились токскологические испытания (вакцины «Спутник V»), и компания, которая сделала запрос на ее производство, получила разрешение. Стоимость российской вакцины в Турции составит примерно 10 долларов», — цитирует издание Кайыпмаза.
Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название «Спутник V». В настоящее время препарат одобрен в 60 странах с общим населением около 3 миллиардов человек. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet. (РИА Новости)