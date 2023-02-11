Азербайджанские спасатели извлекли из-под завалов двух сестер спустя 128 часов после землетрясения в Турции.

Об этом Report сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

Было отмечено, что спасатели министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС), направившиеся в Турцию по поручению президента Ильхама Алиева для ликвидации последствий мощного землетрясения в братской стране, в результате сложной и рискованной спасательной операции извлекли из-под завалов двух сестер — 8-летнюю Тавиллу и 13-летнюю Хадиджу, которые провели под завалами в ожидании помощи более пяти суток.