В Турции 9 месяцев не рассматривают ходатайство оппозиционной газеты о запуске телеканала

Турецкая газета Sözcü, часто выступающая с критикой в адрес правительства, обвинила Высший совет радио и телевидения Турции (RTÜK) в препятствовании её попытке запустить телеканал по политическим соображениям.

Согласно заявлению Sözcü, издание приобрело национальный телеканал девять месяцев назад и обратилась в RTÜK с просьбой изменить его название и логотип. Несмотря на юридическое требование ответить на любой запрос в течение двух месяцев, RTÜK проигнорировал запрос Sözcü.

«Мы узнали, что за первые семь месяцев этого года RTÜK утвердил запросы на изменение названия и логотипа 18 средств массовой информации. Разве это не политическое давление? Это происходит потому, что Sözcü критикует правительство?» — говорится в заявлении.

Между тем RTÜK в тот же день выступил со встречным заявлением, отвергнув обвинения Sözcü.

«Запрос не содержит определенных юридических требований и может быть рассмотрен только после того, как мы получим юридически требующийся документ», — говорится в заявлении RTÜK. (МК-Турция)