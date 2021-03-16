В Туркменистане учреждены звания «Заслуженный собаковод» и «Народный собаковод»

Парламент Туркменистана принял законопроекты о создании почётных званий «Заслуженный собаковод» и «Народный собаковод». Об этом сообщает Туркменская служба Радио Свобода со ссылкой на местную государственную прессу.

Депутаты связали учреждение званий с усилиями президента Гурбангулы Бердымухаммедова «по сохранению и популяризации национального историко-культурного наследия». Президент лично отсмотрел предложенные эмблемы для почётных собаководов и медаль «Туркменский смелый алабай года» для победителя запланированного первого в истории страны конкурса красоты для собак породы алабай (среднеазиатской овчарки).

Государственные медиа продолжают пропагандировать имидж главы государства в качестве знатока и любителя алабаев, напоминает Туркменская служба РС. Бердымухамедов пишет о них книги и посвящает им стихи и песни. СМИ страны утверждают, что президентская книга «Туркменский алабай» играет важную роль в «жизни и судьбе народа».

10 ноября в Ашхабаде был открыт гигантский золочёный памятник алабаю. Сын президента и его предполагаемый наследник возглавляет ассоциацию туркменских алабаев.

Одновременно муниципальные власти массово уничтожают бездомных собак и кошек, в том числе — любимой президентом породы, оказавшихся на улице из-за экономического кризиса.