Заслуженный артист Азербайджана Джабир Иманов скончался сегодня в 13:50 в спортзале, сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBIB).

«Сегодня в 13:38 в Республиканский центр скорой помощи поступил вызов с улицы Узеира Гаджибекова в Сабаильском районе из-за ухудшения состояния здоровья заслуженного артиста Джабира Иманова (1976 г.р.). К месту происшествия была немедленно направлена бригада медиков. В 13:50 врачи зафиксировали смерть артиста до его госпитализации.

Между тем стало известно, что Иманов потерял равновесие и упал в спортзале. Люди, находившиеся рядом, пытались оказать ему помощь, сделав массаж сердца. Для восстановления сердечной деятельности был применён электрошок, однако, несмотря на 20-минутные попытки, спасти 49-летнего актёра не удалось», — говорится в сообщении.