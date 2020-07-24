В Туркменистане наступила «Италия» — результат непризнания коронавируса

Как это ни странно, Ашхабад до сих пор не признает наличие подтвержденных случаев COVID-19 в Туркменистане. Доктор Кэтрин Смоллвуд, глава миссии Европейского регионального бюро ВОЗ, в ходе брифинга после завершившегося 10-дневного визита миссии в Туркменистан также не сообщила об обнаружении в стране инфекции COVID-19.

Но при этом в стране уже фактически введен жесткий карантин.

Туркменистан, заявляющий об отсутствии зарегистрированных случаев коронавируса в стране, закрыл рынки и торговые центры, учреждения и предприятия сферы услуг и развлечений, спортивные объекты, предприятия общественного питания. Население обязано соблюдать социальную дистанцию и носить маски, находясь на публике и в общественном транспорте.

Туркменская служба Радио Свобода сообщает, что в последние дни министерство здравоохранения разослало СМС-сообщения, призвав носить маски на улицах «для предотвращения неприятного воздействия погодных условий на организм».

При этом корреспонденты службы сообщают о перегруженности больниц, госпитализации пациентов с характерными для COVID-19 симптомами и летальных исходах, в том числе среди медицинского персонала.

Но наличие вируса по-прежнему никто официально не признает.

Вот что написал на эту тему в Facebook известный российский журналист Аркадий Дубнов, давно специализирующийся на среднеазиатской тематике:

«Из Туркменистана пришла печальная новость. Нет, нет, не то, что вы подумали…, его зять. Да, умер от ковида муж сестры президента Бердымухамедова — Назар Реджепов, человек чрезвычайно влиятельный в туркменской бизнес-среде, с репутацией весьма неоднозначной, именно с его именем связывают отъем у российской телекоммуникационной компании МТС ее туркменской «дочки» несколько лет назад.

Напомним, Туркменистан, единственное государство на Евразийском континенте, руководство которого до сих пор отказывается признавать наличие коронавируса в своей стране. Вернувшаяся на днях оттуда весьма покладистая миссия ВОЗ не стала оспаривать точку зрения Аркадага (Покровителя, — такой титул носит туркменский деспот).

Вместо этого миссия предложила властям сказочно мудрое решение: вести себя так, как будто коронавирус в стране все-таки есть…

Вот, представили, и тут же ковид проник в самую сердцевину царственного тохума, как называется обширный родственный клан Бердымухамедова. Туркменские источники указывают также, что сестра Аркадага подключена к ИВЛ».

Свой комментарий на эту тему дал # туркменский журналист, редактор нидерландского сайта Turkmen.news Руслан Мятиев:

— Ситуация действительно тяжелая, туркменская медицина не справляется. В настоящее время можно со всей ответственностью говорить, что в Туркменистане наступила «Италия». У нас сейчас самый настоящий итальянский вариант (как это было весной), когда ежедневно умирают люди – десятками, если не сотнями. На нашем сайте мы начали составлять народную доску памяти. Власти, естественно, эти смерти от коронавируса не признают. Но мы перепроверяем и публикуем эту информацию.

Насчет близких родственников президента Бердымухамедова, пока достоверных данных нет. Я, естественно, прочел об этом у уважаемого Аркадия Юрьевича Дубнова, решил перепроверить, но пока подтверждений не имею. Близкий к этой семье человек все опроверг, сказал, мол, это вранье. Поэтому я воздержался от публикаций на этот счет. Конечно, семья тоже может что-то скрывать, поэтому пока ждем.

Туркменистан, безусловно, не готовился к такому развитию событий, к такому сценарию. Туркменскую медицину саму по себе особо подготовленной к различным вызовам не назовешь, а тут еще новый вирус, который выявил всю порочность системы здравоохранения республики. Врачи не обеспечены элементарным, нет препаратов, скорая помощь не справляется с вызовами, койко-мест в больницах не хватает. Некоторых пациентов просто не принимают. Вот в Туркменабаде (бывший Чарджоу) недавно один мужчина без определенного места жительства буквально дополз до ворот больницы, но его не впустили. Никакой помощи оказано не было. А через пару часов его просто накрыли белой простыней – человек скончался.