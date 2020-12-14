В Тунисе продолжаются массовые столкновения на границе провинций Меденин и Кебили

Один человек погиб и не менее 15 получили ранения различной степени тяжести в ходе продолжившихся в воскресенье массовых столкновений в центральной части Туниса на границе провинций Меденин и Кебили. Об этом сообщил информационный портал Tunisie Numerique.

Несмотря на привлечение местными властями для поддержания порядка армейских подразделений и усиление численности сотрудников правоохранительных органов, в регионе вспыхнули новые столкновения с применением огнестрельного оружия между жителями соседних регионов Дуз (провинция Кебили) и Бени Кхедеш (провинция Меденин). Представители обоих регионов уже продолжительное время в судебном порядке оспаривают административную принадлежность туристического района Аин Схуна, расположенного на границе двух провинций и славящегося своими бассейнами с термальными источниками.

Силовым структурам, присутствующим в районе массовых беспорядков, не удается полностью развести противоборствующие стороны, из-за чего продолжают вспыхивать новые столкновения в разных местах спорного района.

Ожесточенные столкновения между жителями двух регионов начались в субботу. В результате беспорядков уже пострадало более 45 человек,