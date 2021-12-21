Профессор кафедры международных отношений Калифорнийского университета в Сан-Диего и член специальной рабочей группы ЦРУ Барбара Уолтер заявила, что Соединенные Штаты находятся на пороге гражданской войны, передает CNN.

Она рассказала, что занималась изучением гражданских войн, произошедших в мире в течение последних 30 лет, и уже четыре года она исследует в этом аспекте США. По словам профессора, в стране наблюдаются два наиболее сильных фактора, свидетельствующих о приближении гражданской войны.

Так, одним из таких признаков является анократия, то есть упадок демократических институтов и подчинение их авторитарной элите. Другим предвестником гражданской войны Уолтер назвала появления групп интересов, которые используют внутренние противоречия — политические, расовые или культурные — для усугубления раскола в обществе.

Несколькими днями ранее американские генералы предрекли гражданскую войну в США после президентских выборов в 2024 году. По их мнению, в Вооруженных силах США «набор личностей с разными убеждениями и происхождением», и бунт внутри армии, отражающий разлад в обществе, «вполне реален».