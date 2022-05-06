В Париже четыре вооруженных грабителя напали на ювелирный бутик Chanel, который специализируется на продаже часов и драгоценностей. Они унесли товар на несколько миллионов евро, сообщает Еuronews в пятницу, 6 мая.

Указано, что ограбление произошло на Вандомской площади. Злоумышленников снял прохожий. На опубликованных им кадрах видно, что вооруженные грабители закрыли лица мотоциклетными шлемами. Действовали они без спешки и скрылись с украденным на мотоцикле и скутере.

Расследованием преступление занимается бригада по борьбе с бандитизмом.