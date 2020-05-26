В центре Москвы найден мертвым генерал-майор ФСБ 

Известный ветеран спецслужб, генерал-майор ФСБ Юрий Бзаев найден мертвым в своей квартире в центре Москвы.

Как стало известно «МК», 74-летнего отставника нашли в ночь на вторник в его квартире на Космодамианской набережной. Признаков насильственной смерти на теле не обнаружено. Предварительно генерал-майор умер от сердечного приступа.

Юрий Бзаев пришел в органы КГБ в 1971 году. Долгое время возглавлял управление службы безопасности Северной Осетии, также был секретарем Совета Безопасности республики.

| 2020-05-26T13:14:02+04:00 26 мая 2020, 14:59|12345 (Пока оценок нет)
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