В Центральном ботаническом саду, расположенном в центре Баку, некоторые безответственные лица допускали строительство ряда зданий. Кроме того, дым и копоть, поднимающиеся в воздух от объектов общественного питания, расположенных в парке, также наносят ущерб деревьям в этом районе.

Об этом в ответ на запрос АПА сообщили в Исполнительной власти города Баку.

«В соответствии с поручениями главы государства Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в ближайшее время начнутся работы по капитальной реконструкции Центрального ботанического сада на основе уникального проекта. В связи с этим сейчас здесь ведутся работы по уборке, приведению территории в порядок, сносу незаконных построек, в кратчайшие сроки будут созданы условия для организации досуга жителей в соответствии с новым проектом».