В центр Минска стянули ОМОН

К Дому правительства на площадь Независимости в Минске стягиваются усиленные наряды силовиков, сообщает Telegram-канал РБК. По их данным, на место также прибыл президентский кортеж Александра Лукашенко.

Как передает ТАСС, на место прибывают дополнительные наряды милиции для обеспечения общественного порядка. У Дома правительства республики на 12 часов запланирован митинг в поддержку Лукашенко.

По данным корреспондента ТАСС, к Дому правительства подъезжают транспортные автомобили ОМОНа и автозаки. Площадь Независимости обнесена металлическими ограждениями, через которые частично организован проход на митинг. Милиция тщательно досматривает всех прибывающих. По периметру площади расставлена сельхозтехника.