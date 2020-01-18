В Триполи прибыл турецкий спецназ

Турецкие силы специального назначения прибыли в Триполи, чтобы защищать чиновников Правительства национального согласия (ПНС). Об этом сообщили телеканалы Аль-Арабия и Аль-Хадат со ссылкой на источники.

В столицу Ливии также прибыли турецкие военные, часть из них займется обучением ливийских коллег, а часть − разведкой.

Ранее о том, что турецкие войска отправляются в Ливию, чтобы поддержать ПНС, заявлял президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Турция начала перебрасывать свои войска в страну 16 января.

| 2020-01-18T10:09:29+00:00 18 января 2020, 10:12|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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