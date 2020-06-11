В Токио заявили, что проведение Олимпиады не зависит от выпуска вакцины от коронавируса

Успех в разработке вакцины от нового коронавируса не является условием проведения летних Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио в следующем году. Об этом в четверг на пресс-конференции заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

«Насколько мне известно, организаторы в лице Оргкомитета «Токио 2020″ и Международного олимпийского комитета (МОК) не ставят разработку вакцины условием проведения соревнований», — сказал он. По словам Суги, при этом роль вакцины для возвращения к нормальной жизни после пандемии, безусловно, очень важна.

В среду оргкомитет Игр в Токио официально выступил за упрощение формата проведения соревнований в следующем году. Планируется, что они будут организованы на основе трех базовых принципов — предоставление безопасной обстановки, минимизация расходов, необходимая для понимания со стороны жителей Токио, а также упрощение формата проведения Игр с целью сделать их более безопасными. По мнению японского оргкомитета, перенесенная на будущий год Олимпиада должна стать символом общемирового единства и возрождения после пандемии.(ТАСС)