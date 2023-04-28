В Тертерском районе произошел минный инцидент.

Как сообщили АПА в пресс-службе Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA), 28 апреля на неразминированном участке в направлении Тапгарагоюнлу Тертерского района произошел минный инцидент.

В результате разрыва противотанковой мины, погибли сотрудничавшие с компанией RPS Energy Ltd. Юсифов Надир Панах оглу, Гезалов Сахавtт Исмаил оглу и Садиев Фарид Мехман оглу.

По данному факту в прокуратуре Тертерского района возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса АР.