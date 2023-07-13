В Telegram появился новый сервис Wallet Pay, который позволяет чат-ботам различных компаний принимать в мессенджере платежи в различных видах криптовалют. Об этом сообщает портал Cointelegraph. В частности, Wallet Pay работает с биткоинами, Toncoin и Tether USD.

Wallet Pay работает в большинстве стран мира, включая те регионы, где оплата товаров и услуг криптовалютой запрещена на законодательном уровне. В этот список входят Россия, Индонезия, Вьетнам и не только. Разработчики Wallet Pay считают, что решение об использовании сервиса в таких странах предприятия должны принимать самостоятельно.

При этом новый платежный сервис не доступен в США и государствах, которые занесены в черный список Целевой группой по борьбе с отмыванием денег. К таким странам относятся Иран, Мьянма и Северная Корея.

Представители Wallet Pay заявили, что получили уже несколько сотен заявок на подключение к платежной системе. (Газета.Ру)