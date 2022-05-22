Офицер Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) был застрелен в воскресенье на одной из улиц в восточной части Тегерана. Об этом сообщает агентство IRNA со ссылкой на пресс-службу корпуса.

Отмечается, что речь идет о полковнике Сайаде Ходаи, который в момент покушения передвигался по городу на автомобиле. Пресс-служба КСИР назвала инцидент актом терроризма.

Как сообщает агентство, покушение произошло около 16:00 по местному времени в одном из переулков в районе столичной улицы Моджахедин-е Эслам. В покушении принимали участие два человека, передвигавшиеся на мотоцикле. Злоумышленники пять раз выстрелили в офицера КСИР.