Глава организации по планированию и бюджета Масуд Мирказеми встретил Пашиняна в аэропорту Мехрабад.

Далее во дворце Садабад в Тегеране состоялась церемония официальной встречи Никола Пашиняна.

Премьер-министра Армении встретил президент Ирана Ибрахим Раиси. Ожидается, что они в ходе встречи обсудят двусторонние и региональные вопросы, подпишут документы о сотрудничестве и примут участие в пресс-конференции. Встреча с рядом официальных лиц Ирана также стоит на повестке дня Пашиняна.