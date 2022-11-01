Премьер-министр Армении Никол Пашинян во вторник во главе политико-экономической делегации прибыл с визитом в Тегеран по приглашению иранского президента Эбрахима Раиси, сообщает агентство ИРНА.
Глава организации по планированию и бюджета Масуд Мирказеми встретил Пашиняна в аэропорту Мехрабад.
Далее во дворце Садабад в Тегеране состоялась церемония официальной встречи Никола Пашиняна.
Премьер-министра Армении встретил президент Ирана Ибрахим Раиси. Ожидается, что они в ходе встречи обсудят двусторонние и региональные вопросы, подпишут документы о сотрудничестве и примут участие в пресс-конференции. Встреча с рядом официальных лиц Ирана также стоит на повестке дня Пашиняна.