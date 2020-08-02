В Тбилиси задержан сын бывшего премьер-министра Грузии

Сын бывшего премьер-министра Грузии Зураба Жвания, Бесарион (Буса) Жвания задержан в Тбилиси – его обвиняют в нападении на внука экс-депутата парламента Грузии, бизнесмена Гоги Топадзе, Левана Топадзе, передают грузинские СМИ.

Согласно информации МВД Грузии, 24-летний Б.Ж. холодным оружием нанес несколько ранений 22-летнему Л.Т.. Как отмечается, случай произошел в доме Топадзе, а нападение было совершено на почве личного конфликта.

«Раненый мужчина был доставлен в больницу, где ему провели операцию», — сообщили в ведомстве.

МВД продолжает следствие по части 1 статьи 117 УК Грузии – «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Данное преступление наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет.