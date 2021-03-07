В Тбилиси оппозиционные активисты провели акцию у резиденции Иванишвили

Шумная протестная акция прошла сегодня у бизнес-центра основателя правящей партии «Грузинская мечта», миллиардера Бидзины Иванишвили в Тбилиси, сообщает «»Новости-Грузия.

Митинг был спланирован оппозиционными активистами вскоре после публикации телеканалом «Пирвели» скандальных аудиозаписей, компрометирующих сына Иванишвили – 27-летнего Беру, а также нынешнего премьера страны Ираклия Гарибашвили и еще нескольких высокопоставленных чиновников.

Около трех десятков человек провели шествие от здания парламента Грузии на проспекте Руставели до горы Табори. Активисты требовали, чтобы в отношении всех фигурантов записей было начаты уголовные дела, а должностные лица – освобождены. Еще одно требование – назначение досрочных парламентских выборов.

У резиденции Иванишвили было мобилизовано большое количество патрульной полиции. Сотрудники МВД сдерживали демонстрантов в нескольких сотнях метров от центрального входа.

«Давайте, становитесь охранной полицией Беры», — обратился к полицейским один из демонстрантов.

Ситуация обострилась, когда протестующие попытались оставить на стенах протестные надписи, в том числе оскорбительные и обращенные непосредственно к Бере.

Впоследствии стычки происходили еще несколько раз. О задержаниях протестующих до сих пор не сообщалось.