В Танзании умерла самая старая самка черного носорога

Самая старая самка черного носорога по имени Фауста умерла в возрасте 57 в Танзании, сообщила в субботу администрация заповедника Нгоронгоро.
«Фауста, самка восточного черного носорога (Diceros birconis michaelli), предположительно, умерла естественной смертью в 20.29 в неволе в кратере Нгоронгоро, Танзания, 27 декабря 2019 года в возрасте 57 лет», — говорится в сообщении администрации, опубликованном в Facebook.
Как сообщает администрация заповедника, Фауста свободно жила на территории кратера 54 года, пока ее не поместили под надзор три года назад. «Ее здоровье начало ухудшаться в 2016 году, когда мы были вынуждены поместить животное в неволю после нескольких нападений гиен», — отмечается в сообщении. Кроме того, у Фаусты были проблемы со зрением, что также осложняло ее существование в дикой природе.