В Танзании умерла самая старая самка черного носорога

Как сообщает администрация заповедника, Фауста свободно жила на территории кратера 54 года, пока ее не поместили под надзор три года назад. «Ее здоровье начало ухудшаться в 2016 году, когда мы были вынуждены поместить животное в неволю после нескольких нападений гиен», — отмечается в сообщении. Кроме того, у Фаусты были проблемы со зрением, что также осложняло ее существование в дикой природе.