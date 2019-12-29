В Танзании умерла самая старая самка черного носорога

Самая старая самка черного носорога по имени Фауста умерла в возрасте 57 в Танзании, сообщила в субботу администрация заповедника Нгоронгоро.
«Фауста, самка восточного черного носорога (Diceros birconis michaelli), предположительно, умерла естественной смертью в 20.29 в неволе в кратере Нгоронгоро, Танзания, 27 декабря 2019 года в возрасте 57 лет», — говорится в сообщении администрации, опубликованном в Facebook.
Как сообщает администрация заповедника, Фауста свободно жила на территории кратера 54 года, пока ее не поместили под надзор три года назад. «Ее здоровье начало ухудшаться в 2016 году, когда мы были вынуждены поместить животное в неволю после нескольких нападений гиен», — отмечается в сообщении. Кроме того, у Фаусты были проблемы со зрением, что также осложняло ее существование в дикой природе.
| 2019-12-29T09:45:39+00:00 29 декабря 2019, 11:14|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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