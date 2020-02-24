В т/ц «Садарак» приостановлена поставка товаров из Ирана

В торговый центр «Садарак» приостановлена поставка товаров из Ирана, сообщил глава пресс-службы т/ц Микаил Гадимов.

По его словам, из Ирана поставляются преимущественно ковры и другие текстильные товары: «Эти товары в настоящее время не ввозятся. К тому же те, кто занимается продажей ковров, еще не успели распродать предыдущую партию».

Гадимов добавил, что в торговый центр поставлялись преимущественно турецкие и китайские товары, но уже приостановлен импорт и китайских товаров: «Сейчас в «Садарак» поставляются только товары из Турции».(trend)

| 2020-02-24T20:51:22+00:00 24 февраля 2020, 22:47|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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