В связи с коронавирусом в парках убрали скамейки

В бакинских и сумгайытских парках перевернули скамейки.

Как сообщает Report, причиной тому является ограничение в посещении бульваров, парков и мест отдыха, введенное с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Отметим, что решением Оперативного штаба при Кабинете министров, на территории республики усилен карантинный режим, в рамках которого с сегодняшнего дня ограничено посещение бульваров, парков и мест отдыха.

Представляем вниманию читателей фотографии, сделанные в парке Гейдара Алиева возле станции метро «Халглар достлугу» и в сумгайытском парке Гейдара Алиева.