В связи с эпидемией коронавируса глава ВОЗ отправился в Китай

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус отправился в Пекин в связи со вспышкой пневмонии, вызванной новым типом коронавируса в Китае. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

В ходе своего визита в Китай Гебрейесус намерен провести встречи с правительством и экспертами в сфере здравоохранения, а также изучить развитие ситуации.

Глава ВОЗ заверил Китай в намерении укрепить сотрудничество для дальнейшей защиты от коронавируса, а также заявил, что организация поддерживает контакт со всеми странами, в которых выявлены случаи заболевания.

31 декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань. В январе появилась информация, что возбудителем заболевания является новый тип коронавируса. (gazeta.ru)