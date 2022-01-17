В соответствии с поручениями Президента Азербайджана Ильхама Алиева ОАО «Азерсу» продолжает работы по восстановлению и реконструкции систем водоснабжения на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщили в ОАО, восстанавливается водоснабжение поселка Суговушан и села Талыш Тертерского района.

В указанных населенных пунктах, в свое время были пробурены субартезианские скважины, однако в период оккупации они пришли в негодность, не эксплуатировались.

Специалисты «Азерсу» оценили возможности этих скважин и приняли решение об их повторной эксплуатации. С этой целью в каждой из них будут установлены новый насос и генератор.