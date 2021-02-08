В Судане распустили правительство

Премьер-министр Судана Абдалла Хамдук в воскресенье издал указ о роспуске переходного правительства. Об этом сообщило Cуданское информационное агентство, передает ТАСС.

По его данным, занимающие посты министры продолжат исполнение своих обязанностей до назначения нового состава правительства.

Как сообщило в воскресенье агентство «Синьхуа», состав нового кабинета министров будет объявлен в понедельник.

В октябре 2020 года Переходное правительство Судана и Суданский революционный фронт подписали мирное соглашение, которое, в частности, предусматривает интеграцию бойцов группировок в суданскую армию и силы безопасности страны, а также создание фонда для поддержки южных и западных регионов Судана. Кроме того, в соглашении прописаны вопросы владения землей, разделения богатства и власти, а также возвращения перемещенных лиц.

| 2021-02-08T03:40:44+04:00 8 февраля 2021, 09:17|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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