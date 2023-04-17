Более 180 человек погибли, свыше 1 800 получили ранения при боестолкновениях между подразделениями армии Судана и силами быстрого реагирования (спецназа). Об этом сообщил в понедельник телеканал Al Jazeera со ссылкой на специального представителя генерального секретаря ООН по Судану и главы Миссии ООН по поддержке переходного периода в Судане Фолькера Пертеса.

По его словам, всемирная организация пытается «уговорить стороны прекратить боевые действия». Как отметил Пертес, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш связался с командующим суданской армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом и главой сил быстрого реагирования Мухаммедом Хамданом Дагало (Хамидти) и «призвал их прекратить боевые действия».

«Не похоже, что воюющие стороны хотят посредничества, каждая сторона призывает другую сдаться», — заявил Пертес. Он добавил, что завтра представители ООН «попытаются продлить режим прекращения огня» и будут работать над достижением постоянного соглашения.