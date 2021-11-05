6 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Будет дуть умеренный северо-восточный ветер.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, температура воздуха ночью составит 6-8 , днем — 12-15 градусов тепла.

В Баку температура воздуха ночью составит 6-8, днем — 12-14 градусов тепла. Атмосферное давление снизится с 774 мм ртутного столба до 770 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70 %.

В районах Азербайджана будет в основном без осадков. Но в некоторых местах ночью и утром возможны дожди. Ночью и утром местами будет туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 9-14, днем 14-18 градусов тепла, в горах ночью 2-7, днем 8-13 градусов тепла.