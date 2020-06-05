В субботу и воскресенье посещать пляжи запрещено

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) предупредило граждан в связи с использованием пляжей.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу министерства, в информации отмечается, что в соответствии с постановлением Кабинета министров Азербайджана «О дополнительных мерах по ужесточению особого режима карантина на территориях городов Баку, Сумгайыт, Гянджа, Лянкяран и Абшеронского района» с 00:00 6 июня по 06:00 8 июня жителям вышеуказанных территорий запрещено покидать места жительства для снижения темпов распространения коронавирусной инфекции COVİD-19, а также к сведению к минимуму возможных последствий коронавируса.

«С учетом вышесказанного, а также того, что граждане уже направляются на пляжи, несмотря на то, что пляжный сезон в стране еще не открыт, сообщаем — граждане должны оставаться дома в указанное время, и им запрещается покидать места жительства и посещать пляжи.

Вновь призываем граждан строго соблюдать требования и рекомендации Оперативного штаба при Кабинете министров в рамках борьбы с пандемией коронавируса в стране», — сказали в министерстве.