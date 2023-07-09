Около 3-4 тыс. человек в Стокгольме участвуют в акции против сожжения Корана, организованной несколькими мусульманскими организациями Швеции. Об этом сообщает Aftonbladet.

По информации издания, акция называется «Хватит жечь наш Коран» и проходит на площади Медборъяплатсен в центре Стокгольма, где священную книгу мусульман сожгли 28 июня. По мнению манифестантов, июньская демонстрация была похожа на разжигание национальной вражды, а не на выступление за свободу слова.

Отмечается, что акцию 9 июля разрешила провести полиция организации «Исламская лига», в ведении которой находится мечеть на площади.

«Хватит сжигать наш Коран!» — скандируют протестующие.

До этого стало известно, что министерство иностранных дел Саудовской Аравии вызвало посла Швеции в связи с прошедшей в Стокгольме акцией по сожжению Корана. В диппредставительстве сообщили шведскому послу о категорическом неприятии произошедшего.

Ранее в Швеции разрешили сжечь Коран. (Газета.Ру)