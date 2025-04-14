Представители малого бизнеса проводят акцию протеста у здания правительства Армении. Они выступают против повышения налогов.

Участники акции собрали более 2 300 подписей против нового повышения налогового бремени.

Глава Ассоциации сотрудничества МСБ Акоп Авакян заявил о том, что кабмин не хочет идти на диалог с бизнес-сообществом, решения принимаются без учета мнения предпринимателей. Отказ властей пересмотреть свое решение приведет лишь к обратному эффекту, считает он.

Также представители мелкого бизнеса жалуются на то, что власти до невозможности усложнили процесс ведения документации. В свою очередь глава Ассоциация бухгалтеров Армении Эрмине Товмасян отметила, что изменение налогообложения, по всей вероятности, приведет к увеличению числа бухгалтеров, которые работают в тени.

С начала года была удвоена ставка налога с оборота, с 5% до 10% для субъектов торговли, с 3,5 до 7% – производства, для согласно которому строительные, риэлторские, юридические и бухгалтерские компании в Армении будут также работать без льготного налогового режима (по НДС и налогу на прибыль). Законопроект вступает в силу с 1 июля.