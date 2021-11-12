Участники VIII саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) приняли участие в открытии здания Секретариата Тюркского совета в Стамбуле, сообщает Агентство Анадолу.

Участники саммита сообща разрезали ленту, символизирующую открытие здания в районе Султанахмет.

У здания секретариата были подняты флаги стран-участниц организации.

Главы государств и правительств далее направились на остров «Демократии и Свободы» близ Стамбула, где под председательством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана пройдет очередной саммит Тюркского совета.

В саммите примут участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. В числе участников саммита, организованного под девизом «Зеленые технологии и умные города в цифровую эпоху», также премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и генеральный секретарь Тюркского совета Багдад Амреев.

По итогам саммита председательство в организации перейдет от Азербайджана к Турции.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу ранее сообщил, что лидеры стран Тюркского совета примут важные решения о будущем организации.

В первую очередь, будет обсужден статус наблюдателя Туркменистана в Совете сотрудничества тюркоязычных государств. Это позволит организации охватить все тюркоязычные государства.

Кроме того, того планируется изменить название организации на Организацию тюркских государств.