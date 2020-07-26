В США зрительница помогла телеведущей диагностировать рак

Телеведущая американского телеканала WFLA во Флориде Виктория Прайс поблагодарила телезрительницу, которая помогла ей диагностировать рак.

«Она увидела опухоль на моей шее. Сказала, что это напоминает ей о ее собственном случае», — написала Прайс в Twitter.

Журналистка рассказала, что получила письмо от зрительницы в июне. Из-за пандемии коронавируса провести диагностику было затруднительно. Позже выяснилось, что это действительно был рак.

«Доктор говорит, что опухоль распространяется, но не слишком быстро, так что мы надеемся, что это будет первая и последняя операция», — отметила она.

Прайс предполагает, что без внимательной телезрительницы до сих могла бы не знать о своем заболевании.(РИА Новости)
| 2020-07-26T19:35:27+04:00 26 июля 2020, 21:16|12345 (Пока оценок нет)
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