В США зрительница помогла телеведущей диагностировать рак

«Она увидела опухоль на моей шее. Сказала, что это напоминает ей о ее собственном случае», — написала Прайс в Twitter.

Журналистка рассказала, что получила письмо от зрительницы в июне. Из-за пандемии коронавируса провести диагностику было затруднительно. Позже выяснилось, что это действительно был рак.

«Доктор говорит, что опухоль распространяется, но не слишком быстро, так что мы надеемся, что это будет первая и последняя операция», — отметила она.